Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doktorla tartışan motosikletli kurye, bıçakla 4 güvenlik görevlisini yaraladı
İstanbul Şişli'de, rapor almak için gittiği hastanede doktorla tartışan motosikletli kurye, 4 güvenlik görevlisi bıçakla yaraladı.
Dün akşam saatlerinde SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almak için giden Semih K, hastanenin acil servisinde doktorla tartıştı.
Müdahalede bulunan hastanenin güvenlik görevlileriyle de tartışan kurye, cebinden çıkardığı bıçakla 4 personeli yaraladı. Güvenlik görevlileri hastanede tedavi altına alındı.
Kurye Semih K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 16:30
- 16:31
- 16:25
- 16:32
- 16:21
Sıradaki Haber
Rapor almaya gittiği hastanede 4 güvenlikçiyi bıçakladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz