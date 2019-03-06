Alınan bilgiye göre 27 yaşındaki Süleyman Köse idaresindeki otomobil, Konya-Beyşehir karayolunun 5. kilometresinde, 32 yaşındaki Süleyman Çakmaz yönetimindeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle tır yol kenarına devrilirken, savrulan otomobil karşı yönden gelen 37 yaşındaki Osman Tetik'in kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Köse ile yanında bulunan eşi Nurgül Köse hayatını kaybetti.

Tır ve minibüs sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

Sarayönü Devlet Hastanesinde doktor olduğu öğrenilen Nurgül Köse ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktor olduğu belirtilen eşi Süleyman Köse'nin cenazeleri, otopsi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çift, bebek bekliyordu

Polisin otomobildeki incelemeleri sırasında Nurgül Köse'ye ait olduğu belirlenen bir defter bulundu.

Hamile olan Köse'nin doğacak bebeğine hitaben kaleme aldığı notta, "Bebeğim. Dün sana hamile olduğum kesinleşti. Kan değerim de yükselmiş. Çok mutlu oldum. Şükür namazı kılacağım. Baban yanımızda değildi. İşteydi her zamanki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok merak ediyordu. Ve mutlu haber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza sağlıklı bir şekilde alabiliriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA