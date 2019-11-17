İçişleri Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen “Yarın Çok Genç Olacak” projesi 16 Kasım tarihinde başladı. 24 Kasım’a kadar devam edecek olan projenin İlk durağı Çanakkale oldu.

İlk ekip Van, Ağrı ve Hakkari'deki öğrenciler

İlk aşamada lise çağındaki 180 öğrencinin katılımıyla 8 gün sürecek olan projenin amacı, kendini geliştiren, okuyan, sorgulayan, bilimi ve teknolojiyi kullanan, tarihi değerlere hakim gençlerin yetişmesine destek olmak.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde ikamet eden, lise çağındaki öğrencileri kapsayan projede 180 kişilik ilk kafileyi Van, Ağrı ve Hakkari’de ikamet eden, dış dünyayı henüz tanıma fırsatı bulamamış gençler oluşturuyor.

Tarihi değerlerle yakından tanışıyorlar

Genç öğrencilerin tarihi mekan ziyaretlerinden ilki Çanakkale destanının yazıldığı topraklarda gerçekleşti. Burada Çanakkale savaşının detaylarını yerinde gören kafile, katıldığı simülasyon ile farklı bir tecrübe yaşadı.

Tarihi ziyaretlere İstanbul ve Ankara’da da devam edecek olan genç grup, gelecek günlerde Ayasofya, Sultanahmet, Anıtkabir ve İkinci Meclis gibi önemli tarihi mekanları da ziyaret edecek.

Hayalleriyle buluşacaklar

Genç öğrencilerin 8 gün sürecek programda bütün ziyaretleri tarihi mekanlardan ibaret olmayacak. Bu süreçte genç öğrenciler, hayallerini süsleyen meslek gruplarıyla ilgili ziyaretler de gerçekleştirecek. Kendilerine rol model olabilecek kişilerle bir araya gelecekler.

İstanbul’da Milli Takım ve bazı spor kulüplerinin antrenmanını ziyaret edecek olan gençler ayrıca kültür, sanat, edebiyat ve medya dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelerek söyleşilere katılacaklar. Öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent ziyareti ile bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edecekler. İstanbul’dan Sakarya ve Kocaeli’ne geçecek grup otomobil üretim tesislerini ziyaret ederek üst düzey yöneticiler ve mühendislerle buluşacak.

Projeye katılan gençler Ankara programında ise bakanlarla ve spor alanında uluslararası başarılara imza atmış sporcularla bir araya gelecek. Ayrıca öğrenciler, TOBB-ETÜ (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek bu alandaki yenilikler hakkında bilgi edinme imkanı bulacak.

Projenin hedefi ilk etapta bin öğrenciye ulaşmak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle hayata geçen proje, zamana yayılma ve sürdürülebilir olma özelliğe sahip. “Yarın Çok Genç Olacak” projesinde hedef; 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin sonuna kadar bin öğrenciye ulaşmak.

Bu proje sayesinde, öğrenciler gelişen dünyayı daha yakından tanıyarak, kariyer hedeflerine yön verebilecek ve hayallerine bir adım daha yaklaşacaklar.

Haber- Görüntü: İlyas Umut Özacar/ Oğuzhan Erdoğan