Mühendis Korkut Küçükcan, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Akkent Camii'nin inşaatında çöken iskelenin altında kaldı.

33 saat sonra ulaşılmıştı

Ekipler Küçükcan için seferber oldu, 250 kişi ile arama kurtarma çalışması yapıldı. 33 saatin ardından, iskelenin altında kalan mühendise ulaşıldı.

Hastaneye kaldırılan Korkut Küçükcan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçükcan için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen törene, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Küçükcan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak: TRT Haber

