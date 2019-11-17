Türkiye
Serinhisar Belediye Başkanı Gemi, CHP'den istifa etti17 Kasım 2019 Pazar 16:13 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 16:16
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP'nden istifa ettiğini açıkladı.
Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, istifasını CHP İlçe Başkanlığına teslim ettiğini söyledi.
Gemi, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
2004-2014 yılları arasında iki dönem Serinhisar Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Gemi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP'den yeniden belediye başkanlığına seçilmişti.
Kaynak: AA