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AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı17 Kasım 2019 Pazar 13:06 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 13:15
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından, kurumun deprem istasyon sayısına ilişkin bir paylaşım yapıldı.
AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısının 1100'e ulaştığının belirtildiği paylaşımda, "Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem ağı ile depremleri daha hassas ölçebiliyoruz." ifadelerine yer verildi.
AFAD'ın deprem gözlem istasyonu sayısı 1100'e ulaştı!— AFAD (@AFADBaskanlik) November 17, 2019
Avrupa’nın 2. büyük deprem gözlem ağı ile depremleri daha hassas ölçebiliyoruz. pic.twitter.com/HKVvUEdhAt
Kaynak: TRT Haber
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