İzmir'in Menderes ilçesi Ahmetbeyli açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.

Ekipler lastik bottaki 55'i Afganistan, 9'u Suriye, 6'sı Orta Afrika ve 2'si Kongo uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekibince durumundan şüphelenilen ahşap tekne durduruldu.

Teknede yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA