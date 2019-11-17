Yaz ve sonbahardaki yağışların azlığı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi.. Bütün bunlar İstanbul'daki barajların doluluk oranını olumsuz etkiledi. İstanbul'un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı.

Doluluk oranı en yüksek baraj Elmalı

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler de su miktarı 380 milyon metreküp ile normal seviyenin yarısından daha az seviyeye indi.

İSKİ sosyal medyadan barajlardaki doluluk oranı ile ilgili son rakamları paylaştı. 16 Kasım itibarıyla doluluk oranı 38,21 olarak gerçekleşti.

Pabuçdere ve Kazandere barajlarının doluluk oranı ise yüzde 10'un altında düştü. Bu iki baraj su yokluğundan kullanım dışı kaldı. Doluluk oranı en yüksek baraj yüzde 65 ile Elmalı Barajı oldu.

Altı aylık süreçte beklenen yağışların olmaması durumunda kontrollü su kesintilerinin uygulanabileceğini belirtiliyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Görüntü: Sefa Bakış