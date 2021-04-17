Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Kars ile Ardahan çevrelerinde ise aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük sıcaklık Kars'ta sıfır, Ağrı'da 1, Ardahan'da 2, Erzurum'da 3, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı'da 19, Erzurum ile Kars'ta 18 ve Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.