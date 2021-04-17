14 Nisan'da Pozantı ilçesinde bir yük treni, itmek için yaklaştığı arızalı trene çarptı. Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen trenin, boş vagonlara arkadan çarptığı görülüyor.

Görüntülerin devamında arızalı trenin boş vagonlarının çarpmanın etkisiyle raydan çıkması yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

2 makinist yaralanmıştı

Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında 14 Nisan'da konteyner taşıyan trenin lokomotifi arızalanmış, arızalı treni itmesi için başka bir yük treni bölgeye yönlendirilmişti.

İtmek için yaklaştığı sırada duramayan yük treni, boş vagonlara arkadan çarpmıştı. Kazada makinistler Bilal D. ile Uğur E. hafif yaralanmış, lokomotif ve 7 vagon hasar görmüştü.