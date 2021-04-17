Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Adana'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adana'da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekiplerinin, 13 Nisan'da terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği iddiasıyla yakaladığı 4'ü Irak, 3'ü Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdulkerim Yusuf N. ve Yezen El S., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serbest bırakılan diğer zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Tutuklanan Abdulkerim Yusuf N'nin, DEAŞ'ın sözde Musul emiri olduğu bilgisi verildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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