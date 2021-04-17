Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Toz taşımı

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında toz taşınımı bekleniyor.