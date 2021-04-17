Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'taki boş arsada yaklaşık 3 hafta önce müteahhit G.T. tarafından bina yapım çalışmalarına başlandı. Kazı alanının bitişiğindeki üç katlı ve 10 daireli Saadet Apartmanı'nın temelinden dün toprak kayması oldu.

Hasar gören apartmanın sakinleri, durumdan endişe duyarak yetkililere haber verdi.

[Fotoğraf: İHA]

3 katlı bina boşaltıldı

Olay yerine polis, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saadet Apartmanı'ndaki vatandaşlar, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için tahliye edildi. İnşaatın bulunduğu sokağa da güvenlik şeridi çekildi.

Evlerinden tahliye edilen ve konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi misafirhanelerine yönlendirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı, müteahhidin polise ifade vereceği ve inşaat çalışmalarının tekrar başlayıp istinat duvarının yapılacağı öğrenildi.

İnşaatın hemen yanı başındaki Yenidoğuş Apartmanı'nın sakinleri de büyük tedirginlik yaşıyor.

[Fotoğraf: İHA]

"Korkudan içeri giremiyoruz"

Saadet Apartmanı sakinlerinden Mustafa Akyol, yaşadıkları binadaki kayma nedeniyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu, yetkililerin bir an önce soruna müdahalede bulunmalarını beklediklerini söyledi.

Saadettin Kaya ise akşam saatlerinde inşaat çalışması olan alanda göçük yaşandığını, bu nedenle evlerinde tedirgin olduklarını aktardı.

[Fotoğraf: DHA]

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Hasgül incelemelerde bulundu

AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül de Açelya Apartmanı'ndaki yaşanan olayın ardından Tevekküller Sokak'ta da benzer bir durumun olduğunun kendilerine iletilmesi üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

Meclis üyeleriyle hemen Çankaya Belediyesi'ne ihbarda bulunup vatandaşların mağdur olmaması ve önlem alınması konusunda belediye yetkilileriyle görüştüklerini anlatan Hasgül, "O çerçevede müteahhit firma, yapı denetim firması buraya davet edildi ve ivedilikle buraya müdahale edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Biz de 'Olayın takipçisi olacağız' dedik. Çünkü burada vatandaşlarımız mağdur, korku içerisinde evlerinde yaşamaya çalışıyorlar, tedirginlik var" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Olayın takipçisi olacağız"

Hasgül, sorunun müteahhidin inisiyatifine bırakılmayacak kadar ciddi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu tip rizikolu yapılarda aslında ilk önce istinat duvarının ruhsatının, ondan sonra inşaat ruhsatının verilmesi gerekiyor. Bu konuya biz bakacağız eğer böyle bir durumsa zaten ruhsatın veriliş tarzının da yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Rizikoysa, rizikonun en büyüğü burada var, binaların dibine kadar kazı yapılmış, binalar çatlamış, insanlar burada yaşamaya çalışıyor. Bu normal bir durum değil, takipçisi olacağız."