Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Bölgede aralıklı yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği bölgenin doğusunda toz taşınımı öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
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