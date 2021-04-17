Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün yolunun ulaşıma açılması için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Bitlis'te kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı. Nemrut Dağı eteklerinde 3 gündür karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

"Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nü, yerli ve yabancıların ziyaret etmesi için kardan kapanan yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, “Yaklaşık yüzde 80’ini bitirmiş durumdayız. İnşallah 1-2 gün içinde krater gölüne ulaşmış olacağız. Arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Gerek soğuktan gerekse karın yüksekliğinden ötürü çalışmalarımız oldukça zorlukla ilerliyor” dedi.

Haber: Vahit Olcay