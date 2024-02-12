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Türkiye
İHA 12.02.2024 12:32

Doğu'da kış, batıda bahar: Badem ağaçları çiçek açtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ’baharın müjdecisi’ olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı.

Doğu'da kış, batıda bahar: Badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye’nin doğusu başta olmak üzere birçok ilde kış mevsimi etkisini gösterirken Aydın’da adeta bahar havası yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda bulunan bazı iller karla kaplandı. Türkiye’nin batısında bulunan illerden Aydın ise Şubat ayında kış yüzü görmedi.

Termometrelerin hava sıcaklığının ortalama 22 derece ölçüldüğü Efeler ilçesinde vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkartırken, baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı.

Zafer Mahallesi'ndeki Aytepe Varyantı'nda çiçek açan badem ağaçları renkli görüntüleri ile seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkartırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak ağaçların çiçek açan dallarını fotoğrafladı.

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