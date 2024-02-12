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Türkiye
AA 12.02.2024 11:53

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı yaptı. Yetkililer, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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