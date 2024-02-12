Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2-9 Şubat'ta kent genelinde yürütülen saha çalışmalarında haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.
Ayrıca, 9-10 Şubat'ta 81 ilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama kapsamında Karabük'te belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, 7'si hükümlü 11 şüpheli yakalandı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü cezaevine gönderilirken, 2 zanlıya idari para cezası kesildi, 2 şüpheli de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.