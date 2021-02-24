Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da 4 ilde çığ ve don uyarısı
[Fotoğraf: DHA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.
Çığ ve don uyarısı
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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