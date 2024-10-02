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Türkiye
AA 02.10.2024 15:57

Doğu Karadeniz'de yağışlar 2 yılda ortalamanın üzerinde gerçekleşti

Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da yağışlar son 2 yılda, uzun yıllar (1991-2020) mevsim normalleri verilerine göre ortalama yüzde 16 arttı.

Doğu Karadeniz'de yağışlar 2 yılda ortalamanın üzerinde gerçekleşti

Bölgedeki 5 ilde 2023 ve 2024 su yılında (1 Ekim-30 Eylül tarihleri arasındaki dönem) yağışlar, uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti.

Bölgede, uzun yıllar mevsim normalleri hesaplamalarına göre metrekareye 975,5 milimetre düşen yağış miktarı, 2023'te 1113,8 milimetre, 2024'te ise 1131,6 milimetre olarak gerçekleşti.

Son iki yılda birbirine yakın değerlerde ölçülen alana düşen yağış miktarının, uzun yıllar verileri ile kıyaslandığında ortalama yüzde 16 arttığı görüldü.

Doğu Karadeniz'de yağış miktarı, uzun yıllar verilerine göre yüzde 28,3 ile en fazla Trabzon'da arttı.

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