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Doğu Karadeniz'de çay hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz'de birinci sürgün çayları toplamak için üreticiler bahçeye indi.
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yapıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izinle büyükşehirlerden gelecek 20 bini aşkın çay üreticisi de hasat için bu gece yarısından sonra şehre girebilecek.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon üretici aile 830 bin dekar alanda çay tarımıyla uğraşıyor.
Etiketler: çay hasadıSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 10:28
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