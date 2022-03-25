Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yüksek kar örtüsünün olduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, çığ tehlikesinin 2 Nisan saat 18.00'e kadar süreceği belirtildi.
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