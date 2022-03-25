Eleşkirt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, son günlerde etkili olan yağışlar sonucunda karla kaplandı.

Kar kütlesinin ağırlığına daha fazla dayanamayan çatının bir kısmı çöktü, istasyondaki bir araç kullanılamaz hale geldi.

O sırada istasyonda bulunan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.