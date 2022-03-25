Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatısı çöken akaryakıt istasyonundan son anda kurtuldular
Ağrı'da, üstünde kar biriken akaryakıt istasyonunun çatısı çöktü. İstasyonda bulunan 5 kişi saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Eleşkirt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısı, son günlerde etkili olan yağışlar sonucunda karla kaplandı.
Kar kütlesinin ağırlığına daha fazla dayanamayan çatının bir kısmı çöktü, istasyondaki bir araç kullanılamaz hale geldi.
O sırada istasyonda bulunan 5 kişinin kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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