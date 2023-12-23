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Türkiye
AA 23.12.2023 12:40

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış ve kar bekleniyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ile sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Artvin'in kuzey iç kesimlerinde (Arhavi'nin iç kesimleri, Murgul, Borçka) yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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