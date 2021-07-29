Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava, parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimler ise yer yer çok bulutlu olacak.
Erzurum ve Ağrı'nın kuzeyi, Iğdır'ın ise batısı ile Kars ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 37, Erzincan'da 34, Iğdır'da 32, Erzurum'da 30, Ağrı'da 28, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Sağanak
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