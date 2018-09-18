Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bulutlu olacağı tahmin edilen Doğu Anadolu'da, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak etkili olması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 7, Ağrı'da 8, Erzincan'da 9, Tunceli'de 16, Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek hava sıcaklığı ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Erzurum'da 21, Kars'ta 20, Ardahan'da 18 derece tahmin edildi.

Kaynak: AA