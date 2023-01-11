Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu
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