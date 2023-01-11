Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.