Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1207. gününde sürüyor.

Erzurum'da, 8 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ömer Sait için gelen baba Abdullah Yılmaz da oturma eylemine katıldı.

Oğlundan 8 yıldır haber yok

Baba Yılmaz, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yılmaz, "Oğlum lise 3. sınıfa gidiyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Okulda birinciydi. Öğretmenleri 'Ömer Sait gibi örnek bir öğrencimiz yok, onu seviyoruz.' diyorlardı. Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır" ifadelerini kullandı.