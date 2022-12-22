Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha dahil oldu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1207. gününde sürüyor.
Erzurum'da, 8 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Ömer Sait için gelen baba Abdullah Yılmaz da oturma eylemine katıldı.
Oğlundan 8 yıldır haber yok
Baba Yılmaz, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, bir an önce evladına kavuşmak istediğini söyledi.
Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yılmaz, "Oğlum lise 3. sınıfa gidiyordu, çok başarılı bir öğrenciydi. Okulda birinciydi. Öğretmenleri 'Ömer Sait gibi örnek bir öğrencimiz yok, onu seviyoruz.' diyorlardı. Oğlumun eve dönmesini istiyorum. Onun yeri evidir, annesinin yanıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti
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