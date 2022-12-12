Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1197'nci gününde sürüyor.

Batman'dan kandırılarak dağa götürülen ağabeyi Ali Fırat için gelen kardeşi Sabahattin Fırat da oturma eylemine dahil oldu.

Fırat, gazetecilere, inşaatta çalışan ağabeyinin kandırılarak dağa götürüldüğünü, bugüne kadar kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Anne ve babasının yaşadıkları üzüntüyle hastalandığını anlatan Fırat, anne ve babasının vefat etmesi nedeniyle eyleme kendisinin katıldığını belirtti.

Fırat, "Ağabeyimin geri gelmesini istiyorum. Ağabeyim gelene kadar eyleme devam edeceğim. Ağabeyimi onlardan istiyorum" dedi.