İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde yaptığı uygulamada ticari bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.