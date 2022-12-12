Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir araçtan 1,5 milyon makaron çıktı
[Fotograf: İHA]
Konya'da ticari araçta 1 milyon 500 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesinde yaptığı uygulamada ticari bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Makaron
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