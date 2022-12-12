Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklandı
[AA (Arşiv)]
Elazığ'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla 4-11 Aralık'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Etiketler: Elazığ
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