Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 12:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da terör propagandası yapan 2 şüpheliye gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
TEM Şube Müdürlüğünce, Polatlı ilçesinde silahlı terör örgütü MLKP'nin propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda şüphelilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, aramalarda propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel doküman ele geçirildiği aktarıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Terör Örgütü
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