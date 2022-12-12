Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları öğrenilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Devre mülkleri yüksek fiyatla yabancı uyruklu kişilere satacaklarını vadeden şüphelilerin, mağdurları, tapu ve reklam masrafları için kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi.

5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi

Şüphelilerin, mağdurların çektiği kredileri kendi banka hesaplarına yönlendirmelerini sağladıkları, bu yolla kandırdıkları 29 kişiden yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen 7 zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.