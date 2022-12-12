Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Jandarma ekipleri tarafından dün Keşan ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri Y.A. ve L.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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