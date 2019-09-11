Diyarbakır'da Hacire annenin başlattığı, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor. HDP il binası önünde 9 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 25 oldu.

Sanatçıların da katıldığı eyleme Türkiye'nin dört bir yanından destek devam ediyor.

"Mücadeleniz mücadelemizdir"

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına dönem başkanı Şahin Yaşlık, İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Mesut Barış Gençlik Merkezinde yaptığı basın açıklamasında, günlerdir ülke gündeminde olmasına rağmen belli çevrelerce yok sayılan, yazmaları ve gözlerinde yaşla terör örgütünün siyasi yapılanmasının kapısında feryatlarını dünyaya duyurmak isteyen annelerin yanında olduklarını söyledi.

Evlatları için mücadele veren annelerin mübarek ellerinden öptüklerini ve "Feryadınız feryadımızdır, mücadeleniz mücadelemizdir" diyerek desteklediklerini belirten Yaşlık, şöyle konuştu:

"On binlerce insanımızın kanıyla varlığını devam ettiren bir örgüte karşı verilecek dayanışmanın bayraklaşan adıdır Diyarbakır anneleri. Kaos ve karanlığın baronluğuna soyunan katillerin maskelerini düşüren, uluslararası güçlerin maşası olmaktan öteye gidememiş kan dökücülerin kirli hesaplarını altüst eden çığlığın adıdır. Merhameti, aile olmanın azizliğini, anne olmanın ve evlat sevgisi taşımanın yüceliğini hiçbir gücün yenemeyeceğini gösteren en insani refleksin adıdır."

"Aslan yürekli annelerimize desteğe gidiyoruz"

"Cennet anaların ayağı altındadır." görüşüyle annelerin feryatlarına duyarsız kalmadıklarını dile getiren Yaşlık, şöyle konuştu:

"En içten samimiyetimizle terör örgütü PKK'nın karanlığına karşı direnen annelerimizin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. Amasız, koşulsuz şekilde PKK ve destekçilerinin, anne ve çocuklarımıza yaptığı zulüm ve katliamlarında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak, ilimizi temsilen Memur-Sen, KİHMED, TÜGVA, Kızılay, İlim Yayma Cemiyeti, MİKAV, İDEBİR ve Umuttepe Cami Derneği üyeleri ile Diyarbakır'a, aslan yürekli annelerimize desteğe gidiyoruz."

50 kişilik heyet yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Diyarbakır'a hareket edecek.

Kaynak: AA