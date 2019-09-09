Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP Diyarbakır başkanlığının önünde oturma eylemini sürdürüyor. Yeni katılımlarla aile sayısı 17'ye yükseldi. Diyarbakır Anneleri'nin tek arzusu, evlatlarına kavuşmak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Diyarbakır Anneleri"ni ziyaret ederek ailelerin oturma eylemine destek verdi.

Evlatlarıyla buluşacakları günü bekleyen aileler, o güne kadar eylem yapmakta kararlı.

Hacire annenin çığlığı yüreği yanık annelere umut oldu

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta sorumlu olarak gördüğü HDP'nin aracı olduğunu iddia ederek, partinin il binası binası önünde oturma eylemi başlattı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Kaynak: TRT Haber