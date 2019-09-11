Emniyet güçleri, spor müsabakalarının sorunsuz tamamlanması için büyük bir gayret gösteriyor. Polis, taraftarlık sınırını aşan ve sporu saldırganlığın bir bahanesi olarak kullanan, çevreye, mala ve cana zarar veren holiganlara karşı her zaman tetikte.

Türkiye'de ulusal ve uluslararası müsabakaların en çok düzenlendiği İstanbul'da bir sezonda tüm kategorilerde yaklaşık 20 bin spor müsabakası yapılıyor. Bu yüzden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne çok iş düşüyor. Polisler, her türlü senaryo için önceden hazırlanıyor.

6 bin 222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi yasasına göre suç olan her eylem polislerin hedefinde.

TRT Haber ekibi, 7 Eylül'de oynanan Türkiye-Andorra maçında Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri ile beraberdi.

Rakip takım seyircileri için ayrı prosedür

Statlara alınacak rakip takım seyircileri için ise ayrı bir prosedür uygulanıyor. Önceden belirlenen noktada taraftarlar toplanıyor. Ardından spor şube ekipleri ile birlikte maçın oynanacağı stada hareket ediliyor.

Şehir dışından gelecek taraftar grupları ise il girişinde karşılanıyor. Stada hareket edilecek otobüslere zarar verenler tek tek tespit ediliyor, ardından işlem yapılıyor.

Müsabakalar risk grubuna ayrılıyor

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, müsabakaları risk grubuna göre ayırıyor. Yüksek riskli müsabakalarda çok sayıda polis görev alıyor.

Spor Şube Müdürlüğü ekiplerine, çevik kuvvet, trafik şube ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Olası olaylara karşı ise polis kameraları her zaman kayıtta.

Seyirciler 2 ayrı arama noktasından geçiriliyor

Stada sokulması yasak cisimlerin alınmaması için seyirciler 2 ayrı arama noktasından geçiriliyor. İkinci noktada turnikede hem bilet kontrolü yapılıyor hem de alkollü geçişlerin, aynı zamanda usulsüz geçişlerin de önüne geçiliyor.

Güvenlik üst düzeyde

Stadın dışında olduğu gibi içinde de güvenlik üst düzeyde. Stadyumun tüm noktalarında deyim yerindeyse kuş uçurtulmuyor.

Taraftarların gözü yeşil sahada iken polisler olası olumsuzluk için tribünleri gözlüyor. Usulsüzlük yaptıkları tespit edilen kişiler güvenlik kameraları ile tespit ediliyor, müsabaka esnasında gözaltına alınıyor. İşlenen eyleme göre de ceza kesiliyor.

Taraftar küfürlü tezahürattan şikayetçi

Şu anda Türkiye genelinde seyirden men cezası verilen kişi sayısı 7 bin 794. Seyirden men cezası verilen kişilerin cezaları yalnızca savcılık tarafından kaldırılabiliyor.

Küfürlü tezahüratlar da taraftarın en çok şikayet ettiği konulardan biri.

En fazla kesilen ceza maddesi usulsüz seyirci girişi

Müsabakalarda en fazla kesilen ceza maddesi ise spor alanlarına usulsüz seyirci girişi. Müsabaka alınana yasak madde sokmak ve taşkınlık ise diğer en fazla yapılan ihlaller olarak sıralanıyor. Bu sezon 120 kişi hakkında işlem yapan polis, holiganları uyarıyor ve şiddeti önlemek için yasanın verdiği tüm imkanların kullanılacağına dikkat çekiyor.

Haber: Hüseyin Günay

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu