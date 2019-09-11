Türkiye
Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı11 Eylül 2019 Çarşamba 16:28 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:05
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.
Devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı-İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: trafik Kazası Doğubayazıt ilçesi