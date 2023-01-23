Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, önce polis memuru Kemal G.'nin kullandığı otomobil ile ardından da bir kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru hayatını kaybetti, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından Şanlıurfa Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.