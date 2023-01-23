Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 polis memuru öldü, 5 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'da bir kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Bulvarı Kantar Kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, önce polis memuru Kemal G.'nin kullandığı otomobil ile ardından da bir kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada polis memuru hayatını kaybetti, araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Şanlıurfa Bulvarı bir süre trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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