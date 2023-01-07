Diyarbakır - Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı. pic.twitter.com/3QV62Cywow — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2023

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek olmak üzere 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.