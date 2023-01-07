Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 03:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 22 yaralı
[Fotograf: İHA]
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1'i bebek 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Diyarbakır - Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Detayları @trthaber muhabiri Burak Dündar aktardı. pic.twitter.com/3QV62Cywow— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2023
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek olmak üzere 5 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Son Dakika Trafik Kazası
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