Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da yıkılan iş merkezinin sorumluları yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Diyarbakır Deprem
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