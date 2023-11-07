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Türkiye
DHA 07.11.2023 12:48

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 1 ton 168 kilo uyuşturucu ile 243 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
[Fotograf: DHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağı somut deliller ile ortaya çıkarmak için Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalında 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 25 ayrı noktada yapılan aramada 1 ton 168 kilo esrar ile 243 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ayrıca 1 uzun namlulu tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Kenevir ile skunklar numune alınarak imha edildi.

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