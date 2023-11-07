İzmir'de hapis cezası bulunan 42 firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri, 30 Ekim-5 Kasım arasında kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 195 kişi ile 288 yoklama kaçağı yakalandı.
Yakalananların arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü cezaevine gönderildi.
Denetimlerde 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 11 kurusıkı tabanca, 9 fişek, 1316 uyuşturucu hap, 995,57 gram uyuşturucu, 8 çalıntı motosiklet, 6 şasi ve motor numaraları kazınmış motosiklet, 2 cep telefonu ile 2 bıçak ele geçirildi.
Uyuşturucu kullandığı belirlenen 220, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 9 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.