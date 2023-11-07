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Türkiye
AA 07.11.2023 11:45

Aydın'da sel nedeniyle kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi. Selde kaybolduğu belirtilen 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları 3. gününde de sürüyor.

Aydın'da sel nedeniyle kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3. gününde
[Fotograf: AA]

Demirçay Mahallesi'nde AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve jandarma komandolar, Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında aramalar yapıyor. Aramalara 195 personel katılıyor.

Jandarmanın "Sima" isimli arama köpeği de çalışmalarda görev alıyor.

Su altı ekipleri, derede arama çalışmalarına devam ediyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Selde 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece başlayan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Aydın'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
Aydın'da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine de arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

Aydın'ı sel vurdu
Aydın'ı sel vurdu

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