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Türkiye
AA 07.11.2023 12:36

Aydın'da evden 16 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı.

Aydın'da evden 16 kamyon çöp çıktı

7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine, Germencik Belediyesi ekipleri eve gitti.

Bildirilen adrese giden ekipler, evin içinin ve bahçesinin çöp yığınıyla dolu olduğunu belirledi.

Aydın'da evden 16 kamyon çöp çıktı

Belediyenin temizlik işleri ekibi, bir kepçenin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

Aydın'da evden 16 kamyon çöp çıktı

Mahalle muhtarı Ahmet Çıray, gazetecilere, kötü koku nedeniyle belediye ve kaymakamlığa dilekçe verdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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