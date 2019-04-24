Diyarbakır Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada tabanca, tabanca şarjörü, uzun namlulu silah şarjörü, 195 fişek, bıçak, 361 gram esrar, 26 uyuşturucu nitelikte hap, uyuşturucu satışı için kullanılan hassas terazi ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA