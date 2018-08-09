Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde satışının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
26 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonda kokuya duyarlı narkotik köpeği yardımıyla bir nakliye merkezinde termosifon içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
212 kilo 918 gram kubar esrar maddesi, 10 kilo 610 gram toz esrar maddesi, 5,57 gram plaka esrar maddesi, 70 adet ecstasy hap, 92 gram metamfetamin, 38 gram kokain maddesi ile 1,26 gram eroinin ele geçirildiği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA