Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan B.U. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.