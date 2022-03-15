Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 18:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 4 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan B.U. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Etiketler: Diyarbakır Narkotik Uyuşturucu
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