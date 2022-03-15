Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 18:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da H.İ.D., C.D. ile Mehmet Çevikel otomobille gezerken, ortak arkadaşları Y.V.'nin, trafik kazası yaptığını öğrendi.
Bunun üzerine arkadaş grubu, otomobille Y.V.'yi kaza yaptığı yerden aldı.
Afyonkarahisar merkeze birlikte dönerlerken Y.V., araçta küfür ettiği iddia edilen Mehmet Çevikel ile tartıştı.
Devam eden tartışmada Y.V., Mehmet Çevikel'i iş yerinin önünde omzundan, kolundan ve sırtından bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Çevikel, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Zanlı Y.V., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Afyonkarahisar Kavga Polis
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