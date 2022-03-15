Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Romanya'ya gidişlerde koronavirüs tedbirleri sona erdi
[Fotoğraf: DHA]
THY, Romanya'ya seyahat edecek yolcularına, bu ülkede uygulanan koronavirüs tedbirlerinin sona erdiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlara yer verildi:
"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Romanya THY
Son Haberler
- 18:52
- 18:42
- 18:26
- 18:19
- 18:36
Sıradaki Haber
Rize'de kar tatili bir gün daha uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz