Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlara yer verildi:

"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan COVID-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."